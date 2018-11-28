YÖK'te tarım, orman ve hayvancılık odaklı politikalar görüşüldü

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Akademisyenlerimizden tohum bankalarında özellikle ithalat bağımlılığını azaltacak çalışmalar yapmalarını ve tarımsal ürünlerin ıslah çalışmalarının Ar-Ge yatırımlarıyla desteklenmesini bekliyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Saraç'ın katılımıyla, YÖK'te düzenlenen toplantıda, veteriner, ziraat, tarım, orman ve su ürünleri fakültelerindeki eğitimin niteliği, mezunların mesleki yeterliliği ve istihdam durumları masaya yatırıldı.

Saraç, ülkenin önceliklerini ve dünyadaki eğilimleri dikkate alarak yükseköğretimde birçok projeyi başlattıklarını belirterek, bu kapsamda kalite eksenli büyümenin her zaman öncelikleri olduğunu söyledi.

"100 Öncelikli Alanda 2000 Öğrenciye Doktora Burs Programı"nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Saraç, "Ülkemizde ilk defa uygulamaya tarafımızca konulan ulusal ölçekteki bu burs programında eğitim alan bugün itibarıyla 3 bin 220 doktora öğrencimiz var. Bu öncelikli alanlarımızın içinde, gıda güvenliği ve gıda güvencesi, gıda üretimi, işleme ve teknolojisi, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi, sürdürülebilir ormancılık ve tarım, robotik, yapay zeka ve makine öğrenmesi, veri bilimi gibi hassas tarım çalışmalarını yakından ilgilendiren pek çok alan bulunuyor." dedi.

Saraç, tarım, sanayi ve Ar-Ge entegrasyonunu sağlamak ve geliştirmek amacıyla yeni doktora alanlarını uygulamaya açtıklarını belirterek, bu alanların yeni teknolojik uygulamalara ve sektörel büyümeye teşvik olacağına inandıklarını ifade etti.

Dünya Ticaret Örgütü'nün tarım anlaşması kuralları gereğince, desteklerin üretimden bağımsız olarak verilmesi yönünde bir eğilim olduğunu söyleyen Saraç, "Türkiye de dünyadaki bu gelişmeleri dikkate alarak tarımsal desteklemeleri zaman zaman düzenleme yoluna gitmektedir. Yükseköğretim Kurulu olarak biz de Türkiye'de tarım politikalarına yapılan desteklere bir ilave olarak bu alanın beşeri sermayesi genç öğrencilerimize, bu okulları ilk 3'te kazanan başarılı öğrencilerimize destek bursu vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Saraç, Türkiye'de ziraat, tarım, orman, veterinerlik ve su ürünleri alanlarında toplam 87 fakülte bulunduğunu belirterek, bu alanlarda lisans düzeyinde 55 bin, lisansüstü düzeyde ise 30 bin öğrencinin eğitim gördüğünü dile getirdi.

Saraç, meslek yüksekokullarında ise ilgili alanlardaki 69 programda 50 bin öğrencinin olduğunu kaydetti.

YÖK Başarı Bursu kapsamında lisans düzeyinde bin 263 öğrencinin bulunduğunu bildiren Saraç, amaçlarının programlardaki başarılı öğrencilerin, başarısız olanları olumlu yönde etkilemelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Saraç, ülkenin tarım, gıda, orman, veterinerlik ve su ürünleri alanlarındaki politikalarına büyük önem verdiklerini belirterek, hem lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim kalitesi üzerinde durduklarını hem de akademide bu alandaki bilimsel çalışmaları desteklediklerini kaydetti.

- "Akademisyenler tohum bankalarında ithalatı azaltacak çalışmalar yapmalı"

Tarımın, ülke ekonomisindeki ve beslenme ihtiyacının karşılanmasındaki önemine işaret eden Saraç, "Ülke olarak geleneksel beslenme biçimini kaybetmek istemiyoruz. Bu bağlamda olmak üzere Türkiye olarak, tohum politikalarına da bütün dünya gibi ciddi önem veriyoruz. Türkiye, ABD ve Çin'den sonra dünyanın sayılı tohum bankalarına sahip bir devlet olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada, akademisyenlerimizden tohum bankalarında özellikle ithalat bağımlılığını azaltacak çalışmalar yapmalarını ve tarımsal ürünlerin ıslah çalışmalarının Ar-Ge yatırımlarıyla desteklenmesini bekliyoruz." dedi.

Saraç, dünyada önemli sorunlardan biri olarak gözüken, tarihin en büyük tohum kıtlığının yaşandığına dikkati çekerek, ulusal güvenlik meselesi olarak tohum bankalarının Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Bir diğer önemli konunun iklim değişikliği tehdidi olduğunu söyleyen Saraç, bölgesel kalkınmada, tarım alanında misyon verdikleri üniversitelerin bu alanlarda da öne çıkmasını beklediklerini vurguladı.

Kırsal ekonomik yapının ve istihdamın ayrılmaz bir parçası olan hayvancılık sektörünün de veteriner fakültelerinin yapılanmasında ve ders programlarında önemli yere sahip olduğunu belirten Saraç, sektörel ekonomi ve hayvansal üretime ilişkin bilimsel çalışmaların lisans düzeyinde olduğu kadar lisansüstü çalışmalarda da yer bulmasını hedeflediklerini ifade etti.

Saraç, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan araştırma merkezleri ile ilgili üniversitelerin daha yakın irtibat kurmasını, genel müdürlüklerin bu üniversitelerin ilgili akademisyenleriyle projeler ve bilimsel anlamda daha yakın ve daha destekçi çalışmalar yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.