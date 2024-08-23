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Avrupa Yoksulluk ırkçılığı artırıyor
Avrupa

Yoksulluk ırkçılığı artırıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-23 16:18:00 -
Yoksulluk ırkçılığı artırıyor

Almanya’da ifo Enstitüsü, ülkedeki yoksulluktan aşırı sağcı partilerin faydalandığını açıkladı. Enstitü, yoksulluk arttıkça aşırı sağın oyunun yükseldiğini bildirdi.

Enstitünün yaptığı araştırmaya göre yoksulluğun yaygın olduğu bölgelerde, aşırı sağ partilerin oyu fazla ve her geçen gün daha da artmaya devam ediyor. Araştırmaya göre yoksulluk sınırının altındaki hanelerin oranının yüzde 1 artması, aşırı sağ partilerin yüzde 0.5 oranında oy kazanmasına neden oluyor.

SORUN EKONOMİDE

Araştırmacılar, ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) gibi partilerle mücadele etmek için ekonomik sorunların giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ortalama gelirin yüzde 60'ından daha az kazanan herkes yoksul sayılıyor. Ülkede 1998 ile 2017 yılları arasında yoksul hanelerin oranı yüzde 1.9 arttı.

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