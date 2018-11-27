Yoksul çocuklar, tiyatro ile buluştu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir yardım derneği, yetim, öksüz, yardıma muhtaç ve sığınmacı ailelerin çocuklarının da aralarında bulunduğu 350 çocuğu tiyatroya götürdü.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ormanın Sesi" adlı tiyatro gösterisi öncesinde özellikle sığınmacı ailelerin çocukları ellerindeki Türk bayrakları ile şarkılara eşlik etti.

Merhamet İslami Eğitim Yardım Derneği Başkanı Mustafa Sadıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin amacının fakire, yoksula, yetime sahip çıkmak, çocuklara, ailelerine maddi ve manevi yardımda bulunmak olduğunu ifade etti. Sadıç, "Bugünkü tiyatro projesi ile yetim çocukları bir araya getirmek istedik. Burada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki yurt ve evlerde kalan çocuklarımız da var. Bütün amacımız bu çocukların toplumla entegrasyonunu sağlamak. Yine bugün sığınmacı ailelerin çocukları da aramızda. Bizim için önemli olan Türk Bayrağını çocukların gönüllerine nakşedebilmek. Amacımız bu." diye konuştu.

Sadıç, dernek olarak çocuklara kırtasiye, ailelere eşya ve para yardımında da bulunduklarını dile getirerek, Kırıkkale'de yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşmak istedikleri kaydetti.

Tiyatro gösterisinin ardından çocuklara süt ve çeşitli yiyecekler dağıtıldı.