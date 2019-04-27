Hasan Mandal ve Fahri Kasırga, YÖK üyesi oldu
Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga seçildi. Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Muammer Yaylalı atandı27 Nisan 2019 Cumartesi 07:17
Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga, YÖK üyesi oldu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga seçildi.
Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 7'nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Muammer Yaylalı atandı.
YORUM YAZ