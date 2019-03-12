YÖKDİL sorular ve cevapları yayımlandı | YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim tarihinde ilk alana özgü dil sınavı olan YÖKDİL’in soruları ve cevap anahtarı YÖK tarafından yayımlandı. Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hazırlanan YÖKDİL, 10 Mart Pazar günü gerçekleşmişti. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

YÖKDİL soru cevap duyurusu

"10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2019 İlkbahar Dönemi Sınavı soruları ve cevap anahtarları adayların erişimine açılmıştır. Adaylar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sınav soru ve cevaplarını görüntüleyebiliyor. Sınav itirazları 11-15 Mart 2019 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılmalıdır."

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor sınav sonuçları için ise ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi ancak tahminler üzerine son yapılan sınavın sonuç tarihi baz alındığında YÖKDİL sonuçlarının 25 Mart tarihinde erişime açılacağı öngörülebilir.

İlk adademik dil sınavı

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik "akademik yabancı dil sınavı" niteliği taşıyor.