10 Mart tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının ardından birçok adayın gündemindeki konu sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu. Anadolu Üniversitesi ve YÖK birlikteliğiyle gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı, sonuçları ile gündemde yer alıyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuç açıklama tarihi belli mi?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları için ise ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi ancak son yapılan sınavın sonuç tarihi baz alındığında YÖKDİL sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılması öngörülebilir. Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacak.

Değerlendirme nasıl yapılacak?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL baraj puanı kaç?

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapıldı. İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.