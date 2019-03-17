YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2019 YÖKDİL sınav sonuç tarihi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren adaylar tarafından merak edilmekte. 10 Mart Pazar günü, 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde düzenlenen sınava katılım sağlayan vatandaşlar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, 2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları için ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi ancak son yapılan sınavların sonuç açıklama tarihi baz alındığında YÖKDİL sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde erişime açılabileceği öngörülebilir. Konuya ilişkin ayrıntılar oldukça haberimizde yer vereceğiz.