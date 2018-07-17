YÖKDİL sınavının tarihi açıklandı

Sınavın 30 ilde 35 sınav merkezinde, saat 14.00’te ve tek oturum halinde yapılacağı belirtilen açıklamada, sınav başvurularının 8-17 Ağustos'ta "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacağı duyuruldu.

Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında olacak sınavın İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacağı duyurulan açıklamada, "5'inci YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir" denildi.