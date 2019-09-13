0553 313 94 23

YÖKDİL Sınavı'na başvurular başladı

ÖSYM tarafından 3 Kasım'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na başvurular 13-23 Eylül'de alınacak- Daha önce YÖK'ün koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince yapılan ve ilk kez bu yıl ÖSYM tarafından uygulanacak YÖKDİL için adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek

13 Eylül 2019 Cuma 10:41
YÖKDİL Sınavı'na başvurular başladı

ANKARA (AA) - Bu yıl ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2019-YÖKDİL) başvurular başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde, daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince düzenlenen ve bu yılın sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanmaya başlanacak YÖKDİL'e ilişkin duyuruya yer verildi.

Buna göre, 3 Kasım'da uygulanacak 2019-YÖKDİL için başvurular 13-23 Eylül'de alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan 2019-YÖKDİL kılavuzundan ulaşılabilecek. YÖKDİL için geç başvurular da 2 Ekim'de alınacak.

YÖK ve ÖSYM arasında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak sınav, YÖK ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde uygulanacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. YÖKDİL için bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:41
  1. 2019-YÖKDİL
  2. ÖSYM
  3. Yükseköğretim Kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orman yangını çıkarmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı
    1. Orman yangını çıkarmaya çalışan 2..
    2. Nutuk’a “engel” yok
    3. Minderde Dünya şampiyonası Kepez’in
    4. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    5. Suzan Kardeş sevenleri ile buluşuyor
    6. Bakliyat üreticisinin yüzü gülüyor
    7. Merkez’den rantiyecilere 325 puanlık..
    8. GÜNCELLEME - Adana merkezli 13 ilde..
    9. Sonbaharda cilt bakımının püf noktaları
    10. Emlak Konut: Galatasaray ile 2016..
    11. Türkiye’nin ilk şehir hastanesi kreşi..
    12. Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki..
    13. Görüntüler Türkiye'den çekildi!..
    14. Zonguldak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı
    15. Grizu-263 Uzay Takımı'nın birincilik..
    16. Avrupa borsaları
    17. Balkondan düşen genç kadın ağır..
    18. Hakkari polisi takdir topluyor
    19. Konyaaltı’nda asfalt çalışmaları devam..
    20. Kaskodan para alabilmek için aracını..
    21. Asya borsaları
    22. Bursa’daki o proje Cumhurbaşkanı..
    23. Büyükşehir İzmit merkezde gece..
    24. Maltepe Kitap Fuarı’na 12 Eylül damgası
    25. Özel Kuvvetler'den emekli Albay Işık:..
    26. Yeni Milaspor’da Yüksel adaylıktan..
    27. Havada panik! Pilot kahveyi dökünce..
    28. Başkan Sandal: “Yurttaşımızın..
    29. YÖKDİL Sınavı'na başvurular başladı
    30. Ablasını 25 yerinden bıçakladı,..
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...