YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru işlemleri sona erdi. 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuruları yoğun ilgi gördü. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise 2 Ekim 2019 tarihinde YÖKDİL geç başvuru işleminde bulundu. YÖKDİL için gerekli başvuruları tamamlayıp sınava hazırlanan binlerce aday sınav tarihine odaklandı. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

04 Ekim 2019 Cuma 18:27
YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru işlemleri sona erdi. 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuruları yoğun ilgi gördü. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise 2 Ekim 2019 tarihinde YÖKDİL geç başvuru işleminde bulundu. YÖKDİL için gerekli başvuruları tamamlayıp sınava hazırlanan binlerce aday sınav tarihine odaklandı. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacaktır.

YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli?

Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.

Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu mu?

YÖKDİL sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından YÖKDİL sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinden sınav giriş yeriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Günün Özeti

  1. YÖKDİL
  2. YÖKDİL ne zaman yapılacak
  3. YÖKDİL puanının geçerlilik süresi ne kadar?
  4. YÖKDİL puanı ne kadar geçerli
  5. YÖKDİL ouanı kaç yıl geçerli
  6. YÖKDİL sınav giriş yerleri
  7. YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu mu
  8. YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı mı
  9. 2019 YÖKDİL ne zaman
  10. 2019 YÖKDİL ne zaman yapılacak

Günün Özeti

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