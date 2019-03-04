0553 313 94 23

YÖKDİL sınavı ne zaman saat kaçta? | 2019 YÖKDİL sınavına nerede gireceğim

YÖKDİL sınav giriş belgeleri 2019 son dakika ne zaman açıklanacak? sorusu merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav takvimini açıkladı. YÖKDİL sınav başvuruları 30 Ocak 2019 - 8 Şubat 2019 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacak. Peki 2019 YÖKDİL sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte son dakika YÖKDİL 2019 sınav haberleri…

04 Mart 2019 Pazartesi 10:30
YÖKDİL sınavı ne zaman saat kaçta? | 2019 YÖKDİL sınavına nerede gireceğim

YÖKDİL sınav giriş belgeleri 2019 son dakika ne zaman açıklanacak? sorusu merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav takvimini açıkladı. YÖKDİL sınav başvuruları 30 Ocak 2019 - 8 Şubat 2019 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacak. Peki 2019 YÖKDİL sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte son dakika YÖKDİL 2019 sınav haberleri…

YÖKDİL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Bu dönem 6. kez yapılacak YÖKDİL sınavına az bir zaman kaldı.YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! İşte tüm merak edilenler... Kaynak: 2019 YÖKDİL sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?  Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapıldı. 6. YÖKDİL sınavı başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), altıncı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı tek oturum halinde yapılmaktadır. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre sınav başvuruları 30 Ocak 2019 - 8 Şubat 2019 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacak.

 

YÖKDİL Sınavı, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır. Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.YÖKDİL Sınavında adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulur ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilir. 

YÖKDİL sınavı nedir? YÖKDİL sınavları ne zaman yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı himayesinde Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.YÖKDİL ve YDS- e-YDS arasındaki en temel fark; YÖKDİL'de uzmanlık alanlarına yönelik soruların olmasıdır. YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri alanlarında Almanca, Arapça,Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır. 

Yök-Dil, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı kısaltmasıdır. Akademik camiayı ilgilendiren bu sınav YÖK başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenmektedir. Yök-Dil sınavının soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmaktayken sınav organizasyonu Anadolu Üniversitesince yapılmaktadır.YÖK-DİL’e eski ÜDS’nin yeni versiyonu da diyebiliriz. Sınav Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve İngilizce alanlarında yapılacaktır. 

Özellikle akademik kariyer düşünen adaylar YDS’den pek memnun değildi. Bunun sebebi sınavın akademik camiaya hitap etmemesi ve ÜDS’ye göre aşırı zor olmasıydı. Bu yönden YÖK’e de çok fazla talep gelmiş ve YÖK değerlendirmeler sonucunda YDS’den daha kolay olması beklenen ve akademik camia için daha belirgin olan bir sınavı YÖK-DİL’i 2017 yılında başlattı.YÖKDİL ve YDS- e-YDS arasındaki en temel fark; YÖKDİL'de uzmanlık alanlarına yönelik soruların olmasıdır. YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri alanlarında Almanca, Arapça,Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.Yök-Dil, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı kısaltmasıdır. Akademik camiayı ilgilendiren bu sınav YÖK başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenmektedir. Yök-Dil sınavının soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmaktayken sınav organizasyonu Anadolu Üniversitesince yapılmaktadır.

YÖK-DİL’e eski ÜDS’nin yeni versiyonu da diyebiliriz. Sınav Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve İngilizce alanlarında yapılacaktır. Özellikle akademik kariyer düşünen adaylar YDS’den pek memnun değildi. Bunun sebebi sınavın akademik camiaya hitap etmemesi ve ÜDS’ye göre aşırı zor olmasıydı. Bu yönden YÖK’e de çok fazla talep gelmiş ve YÖK değerlendirmeler sonucunda YDS’den daha kolay olması beklenen ve akademik camia için daha belirgin olan bir sınavı YÖK-DİL’i 2017 yılında başlattı.Yüksek lisans ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil seviyesini ölçmek isteyen diğer adaylar da bu sınava başvuru yapabilir. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:30
  1. Ankara
  2. YÖKDİL sınavı ne zaman saat kaçta?
  3. 2019 YÖKDİL sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
  4. yökdil sınavına nerede gireceğim
  5. YÖKDİL sınavı saat kaçta?
  6. yökdil sınav giriş belgesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serkan Reçber'den şampiyonluk değerlendirmesi: 4 hafta sonra Galatasaray, Başakşehir'i yakalayacak
    1. Serkan Reçber'den şampiyonluk..
    2. Yangın çıkan pansiyon kullanılamaz..
    3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019..
    4. GRAFİKLİ - Kudüs fatihi Selahaddin..
    5. Bursaspor "kabus"tan uyandı
    6. İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan..
    7. Deposu yandı, alevler arasından canını..
    8. Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için..
    9. Avrupa borsaları haftaya nasıl başladı?
    10. ABD tutuklu Velid için harekete geçti
    11. Mersin, en fazla boşanma yaşanan..
    12. Güney Afrika’ya Vanlı Cumhurbaşkanı..
    13. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı..
    14. AK Parti Mardin gençliği her ilçede..
    15. Iğdır’da seçim güvenliği toplantısı
    16. Bekçilerin şüphelendiği 2 kişinin..
    17. Terör devleti İsrail askerleri 24..
    18. DSP'den CHP'ye sert cevap: Ta kendileri!
    19. Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve..
    20. 50 yıllık mayadan kefir üretiyor
    21. Yeni santrforlar, Galatasaray'ın..
    22. Kayıp olarak aradığı oğlunu..
    23. Bakan Pekcan: "Şubatta ihracatımız..
    24. Malatyaspor’da Kamara antrenmanlara..
    25. Devler Ligi’nde rövanş zamanı
    26. Aliağa’da kaçak akaryakıt operasyonu
    27. Başkan Akgüloğlu’ndan Muhasebe Haftası..
    28. DAEŞ’in sözde emîri hakim karşısında
    29. Artuklu Belediyesi bin pazar arabasını..
    30. E.Yeni Malatyaspor’dan penaltı tepkisi
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak