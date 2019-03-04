YÖKDİL sınavı ne zaman saat kaçta? | 2019 YÖKDİL sınavına nerede gireceğim

YÖKDİL sınav giriş belgeleri 2019 son dakika ne zaman açıklanacak? sorusu merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav takvimini açıkladı. YÖKDİL sınav başvuruları 30 Ocak 2019 - 8 Şubat 2019 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacak. Peki 2019 YÖKDİL sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte son dakika YÖKDİL 2019 sınav haberleri…

YÖKDİL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Bu dönem 6. kez yapılacak YÖKDİL sınavına az bir zaman kaldı.YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! İşte tüm merak edilenler... Kaynak: 2019 YÖKDİL sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapıldı. 6. YÖKDİL sınavı başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), altıncı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı tek oturum halinde yapılmaktadır. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre sınav başvuruları 30 Ocak 2019 - 8 Şubat 2019 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacak.

YÖKDİL Sınavı, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır. Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.YÖKDİL Sınavında adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulur ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilir.

YÖKDİL sınavı nedir? YÖKDİL sınavları ne zaman yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı himayesinde Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.YÖKDİL ve YDS- e-YDS arasındaki en temel fark; YÖKDİL'de uzmanlık alanlarına yönelik soruların olmasıdır. YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri alanlarında Almanca, Arapça,Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.

Yök-Dil, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı kısaltmasıdır. Akademik camiayı ilgilendiren bu sınav YÖK başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenmektedir. Yök-Dil sınavının soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmaktayken sınav organizasyonu Anadolu Üniversitesince yapılmaktadır.YÖK-DİL’e eski ÜDS’nin yeni versiyonu da diyebiliriz. Sınav Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve İngilizce alanlarında yapılacaktır.

Özellikle akademik kariyer düşünen adaylar YDS’den pek memnun değildi. Bunun sebebi sınavın akademik camiaya hitap etmemesi ve ÜDS’ye göre aşırı zor olmasıydı. Bu yönden YÖK’e de çok fazla talep gelmiş ve YÖK değerlendirmeler sonucunda YDS’den daha kolay olması beklenen ve akademik camia için daha belirgin olan bir sınavı YÖK-DİL’i 2017 yılında başlattı.YÖKDİL ve YDS- e-YDS arasındaki en temel fark; YÖKDİL'de uzmanlık alanlarına yönelik soruların olmasıdır. YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri alanlarında Almanca, Arapça,Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.Yök-Dil, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı kısaltmasıdır. Akademik camiayı ilgilendiren bu sınav YÖK başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenmektedir. Yök-Dil sınavının soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmaktayken sınav organizasyonu Anadolu Üniversitesince yapılmaktadır.

YÖK-DİL’e eski ÜDS’nin yeni versiyonu da diyebiliriz. Sınav Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve İngilizce alanlarında yapılacaktır. Özellikle akademik kariyer düşünen adaylar YDS’den pek memnun değildi. Bunun sebebi sınavın akademik camiaya hitap etmemesi ve ÜDS’ye göre aşırı zor olmasıydı. Bu yönden YÖK’e de çok fazla talep gelmiş ve YÖK değerlendirmeler sonucunda YDS’den daha kolay olması beklenen ve akademik camia için daha belirgin olan bir sınavı YÖK-DİL’i 2017 yılında başlattı.Yüksek lisans ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil seviyesini ölçmek isteyen diğer adaylar da bu sınava başvuru yapabilir.