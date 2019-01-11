Yökdil sınavı ne zaman? | 2019 Yökdil sınavına başvuru tarihi belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Projesi kapsamında dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınavı ne zaman? YÖK'ün organize ettiği özellikle doktora öğrencilik ve doçentlik başvuru süreçlerinde baraj niteliğinde olan 2019 dil sınavı için başvurular ne zaman yapılacak?

Binlerce kişi 2019 YÖKDİL Sınavı Başvuru tarihlerini ve Yökdil Sınav başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar ise burada yer alıyor...

Altıncı 2019 YÖKDİL Sınavı başvuru tarihleri ne zaman başlıyor merak konusu olmuş durumda ve birçok kişi bu konunun cevabını merak ediyor.İşte tüm bu soruların cevapları...

2019 Yökdil sınavı başvuru ne zaman?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen ve altıncısı 10 Mart Pazar günü gerçekleşecek YÖKDİL sınavı için başvurular 30 Ocak-8 Şubat 2019 tarihlerinde alınacak.

Altıncı YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde saat 14.00'te tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları ise 30 Ocak-8 Şubat 2019 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında, elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; İngilizce, Almanca Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak. Altıncı YÖKDİL Sınavı'na; yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik kadro başvuruları ve akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.