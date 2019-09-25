ÖSYM tarafından YÖKDİL sınavı başvuru işlemleri 23 Eylül tarihinde tamamlandı. Sürenin bitmesinin ardından başvurularını zamanında tamamlayamayan ve YÖKDİL'e girecek olan adaylar, internet üzerinden geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. 2019 YÖKDİL geç başvuru işlemleri, başvuru ücretinin yatırılmasının ardından ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak. Peki, YÖKDİL sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? 2019 YÖKDİL geç başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

YÖKDİL sınavı geç başvuru tarihi ne zaman?

3 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek olan YÖKDİL'İn geç başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2 Ekim 2019'da yapılacak. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Sınav ücreti aynı gün ödenecek.

YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından YÖKDİL geç başvuru ücreti 180,00 TL olarak açıklandı.

YÖKDİL geç başvuru işlemi nasıl yapılır?

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.



b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:

-Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

-Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.