YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? | 2019 YÖKDİL sınavı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları devam ediyor. kademik kariyerine devam etmek isteyen adaylar sınavla ilgili detayları araştırıyor. Bu detaylardan birisi de sınav ücreti konusu. Peki, 2019 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar...

2019 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınava katılmak isteyen adaylar 120 TL'lik başvuru ücretlerini kurumun kartlı ödeme sistemi üzerinden ya da anlaşmalı bankalardan yatırabilecekler.

Ardından ÖSYM AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecekler. Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan kişiler için geç başvuru günü ise 2 Ekim 2019 olacak.