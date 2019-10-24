YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı! 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman?

Akademik kariyerine devam eden öğrenciler ÖSYM tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı giriş belgelerini sorgulamaya başladı. Bu bağlamda ‘’ YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu?’’ sorularına arama motorundan hızlıca yanıt aramaya başladı. Lisans mezunu adaylar eğitim hayatına devam etmek için Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına girmek istiyor. Peki YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YÖKDİL nedir?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.