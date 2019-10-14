YÖKDİL ne zaman yapılacak?2019 YÖKDİL sınavı tarihi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı kapsamında sınava girecek adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Gerek yüksek lisans gerekse yabancı dil tazminatı için dil puanına ihtiyaç duyan adaylar, Eylül ayında başvurularını tamamladı. Adaylar şimdi ise, 2019 YÖKDİL sınav tarihini araştırıyor. Peki, 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte YÖKDİL sınavı tarihi...

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:39
YÖKDİL ne zaman yapılacak?2019 YÖKDİL sınavı tarihi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı kapsamında sınava girecek adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Gerek yüksek lisans gerekse yabancı dil tazminatı için dil puanına ihtiyaç duyan adaylar, Eylül ayında başvurularını tamamladı. Adaylar şimdi ise, 2019 YÖKDİL sınav tarihini araştırıyor. Peki, 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte YÖKDİL sınavı tarihi...

2019 YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 28 Kasım'da açıklanacak. Sınav, 10.15'te başlayıp 3 saat (180 dakika) sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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