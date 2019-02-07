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YÖKDİL başvuruları yarın sona erecek

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na yarın saat 18.00'e kadar başvuru yapılabilecek

07 Şubat 2019 Perşembe 14:32
YÖKDİL başvuruları yarın sona erecek

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, yarın sona erecek.

Yükseköğretim Kurumları DİL Sınavı internet sitesindeki bilgiye göre, 6. YÖKDİL Sınavı başvuruları yarın saat 18.00'e kadar yapılabilecek. Sınav başvuruları, "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:32
  1. YÖKDİL
  2. YÖKDİL başvuruları yarın sona erecek
  3. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

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