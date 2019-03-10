YÖKDİL 2019 sınav süresi kaç saat?| YÖKDİL sınavı ne zaman 2019?

YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? 2019 YÖKDİL sınav süresi kaç saat? 2019 YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Binlerce aday YÖKDİL sınavı için hazırlandı. Bu sene 6'ncısı gerçekleştirilen YÖKDİL'in kaç dakika süreceği araştırılıyor. Belirtilen tarihler aralığında başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. Sınav 10 Mart Pazar günü yapılacak. Saat 14.00’te tek oturum halinde gerçekleşecek olan sınavda adayların giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. İşte YÖKDİL ile ilgili merak edilen detaylar...

YÖKDİL sınav süresi ne kadar?

Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.

YÖKDİL sınavı hangi tarihte yapılacak?

YÖKDİL sınavı 10 Mart Pazar günü saat 14.00’da yapılacak.

Sınav hangi dallarda olacak?

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL puanı nasıl hesaplanır?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testtekisorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) ×100] formülü kullanılacaktır.