YÖKDİL 2019 başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu sınava girecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) her yıl belirlenen tarihlerde düzenleniyor. Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. Peki, YÖKDİL 2019 başvuruları ne zaman başlayacak?

YÖKDİL 2019 ne zaman?

YÖKDİL 3 Kasım’da Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak.

YÖKDİL 2019 başvuruları ne zaman başlayacak?

YÖKDİL başvuruları 13 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Sınav tarihi: 03.11.2019

Başvuru tarihi: 13.09.2019 – 23.09.2019

Geç başvuru tarihi: 02.10.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi: 28.11.2019