YÖKDİL 2019 başvuruları ne zaman başlayacak?
Binlerce adayın merakla beklediği YÖKDİL sınavının hangi tarihte yapılacağı açıklandı. Bu yıl 6. kez düzenlenecek olan YÖKDİL sınavının tarihi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklandı. Peki, 2019 YÖKDİL ne zaman yapılacak? YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak?08 Ocak 2019 Salı 17:01
Birçok adayın merakla beklediği 6. YÖKDİL sınavının tarihi belli oldu. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen YÖKDİL sınavının tarihi YÖK tarafından duyuruldu. Böylelikle adayların cevabını yoğun bir şekilde araştırdığı 'YÖKDİL sınavı ne zaman?' sorusu yanıtını buldu. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular başladı mı? Konuya dair merak edilen detayları sizler için hazırladık.
YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava 30 Ocak-8 Şubat'ta "yokdil.yok.gov.tr" adresinden başvurulabilecek
2019 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.
Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.