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YÖKAK Başkanı Elmas Atatürk Üniversitesi’nde

Çeşitli etkinliklere katılmak ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof.

22 Mart 2019 Cuma 10:19
YÖKAK Başkanı Elmas Atatürk Üniversitesi’nde

Çeşitli etkinliklere katılmak ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof.Dr. Muzaffer Elmas, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti.


Üniversiteziyaretinde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir arayagelen Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Çomaklı’dan Atatürk Üniversitesihakkında bilgi aldı.


YÖKAK Başkanı Elmas’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinde Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini kapsamında birçok yeni birimin oluşturulduğunu ifade ederek, gerçekleştirilen yeni yapılanmanın, bilimsel araştırmaların etkinliğini ve kaynakların verimli kullanımını artırmada önemli ölçüde etkili olduğunu söyledi.


Elmas: “Üniversitenin Çalışmalarını Başarılı Buluyorum”


Atatürk Üniversitesinin yeni faaliyete geçen birimlerini tanıtan Rektör Çomaklı’ya teşekkür eden Muzaffer Elmas, birim yöneticilerinden çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öncelikle Rektörlük binasında bulunan, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Metodoloji Ofisi ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü gibi birimleri ziyaret eden YÖKAK Başkanı Elmas, yöneticilerle fikir alışverişinde bulundu.


Daha sonra üniversitenin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında faaliyete geçirilen Kurumsal İletişim Direktörlüğü (KİD) ve alt birimlerini gezen Elmas, Atatürk Üniversitenin gerçekleştirdiği bu dönüşüm hamlesini gayet başarılı bulduğunu ifade etti.


Başkan Muzaffer Elmas ardından, Rektör Çomaklı başkanlığında gerçekleştirilen ve Rektör Yardımcıları, Araştırma Merkez Müdürleri ile birim yöneticilerinin yer aldığı genel bilgilendirme toplantısına katıldı.


Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminde gerçekleştirilen toplantıda BAP Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin, koordinatörlükte gerçekleştirilen yapısal dönüşümün, Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde tasarlandığını ve Yeni YÖK Yeni YÖK’ün politikalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Keskin, konuşmasının önemli bir bölümünde, Rektör Çomaklı tarafından bizzat yürütülen ve devlet üniversitelerine örnek teşkil edebilecek “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:19
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