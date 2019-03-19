0553 313 94 23

YÖKAK, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği’ne üye oldu

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği’ne (ENQA) yapmış olduğu afiliye üyelik başvurusu 21 Şubat 2019 tarihli ENQA Kurulunca kabul edildi.

19 Mart 2019 Salı 16:01
YÖKAK, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği’ne üye oldu

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği’ne (ENQA) yapmış olduğu afiliye üyelik başvurusu 21 Şubat 2019 tarihli ENQA Kurulunca kabul edildi. Üyelik için çalışmalarına hız veren YÖKAK, gerekli olan koşulları kısa sürede sağlayarak afiliasyon sürecini başarı ile tamamladı.


Kalite güvence organizasyonlarını temsil eden bir şemsiye organizasyon olan ENQA, yükseköğretimde kalite güvencesi alanında Avrupa işbirliğini teşvik ederek, iyi uygulamaları geliştirmek, paylaşmak ve Avrupa kalite güvencesi boyutunu geliştirmek için bilgi ve uzmanlığını üyelerine ve paydaşlarına yaymakta.


YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sistem kurma, eğitim ve dış değerlendirme çalışmalarına devam eden Kurulumuzun hedeflerinden biri de dünyadaki yükseköğretim kalite ajanslarına üye olmak ve birlikte çalışmaktır. Bu amaçla QAA (İngiltere), HCERES (Fransa), AQAS (Almanya), AACSB (ABD) FIBAA (Almanya) gibi uluslararası kalite ajansları ile işbirliğine yönelik paylaşım toplantıları gerçekleştirdik. Toplantılarda yükseköğretimde kalite güvencesi, kurumsal dış değerlendirme ve program akreditasyonuna ilişkin uygulamaları ve olası işbirliği alanlarını değerlendirdik. Buna Amerika, Kore ve Japonya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Dünyanın hızla değiştiğine ve kalite kriterlerinin birbirine benzeştiğine değinen Elmas, “Dünyadaki hızlı değişim ile küreselleşme ve dijitalleşme öne çıkıyor. Son zamanlarda bu değişime paralel olarak dünyadaki ajanslar önce ülkesel sonrada bölgesel olarak birleşmeye başladı. Süreç tüm kalite kriterlerinin birbiri ile konuştuğu bir sisteme doğru eviriliyor. Bu sistemde sadece bölgesel farklılıklar olabiliyor. Bu durum da uluslar arasılaşmanın getirdiği bir sonuç. Aslında uluslar arasılaşmanın en önemli aracı kalite ve akreditasyonudur. Üniversiteler kendilerini uluslararası kriterlere, eğitim kadrosu, fiziksel imkânlar, kurumsal destek, karar alma süreçleri, sürekli iyileşme planları vb. göre değerlendirebiliyorsa dünyanın her yerinde o kurum kolayca tanınabilir. Herhangi bir program uluslararası değerlendirme süreçleri ile kendini değerlendirebiliyorsa, dünyanın her yeriyle kolayca ilişki kurabilir, kolay değişim yapabilir. Kalite Kurulu olarak üniversitelerimizi değerlendirirken uluslararası standartlarla uyum süreçlerini kolaylaştıracak önerilerde bulunuyor, durum raporları ile onlara birer yol haritası çıkarıyoruz” dedi.


Bugüne kadar 115 üniversitenin dış değerlendirmesini tamamlayan kurul, Haziran sonuna kadar kalan 45 üniversitenin değerlendirmesini de yaparak mezun veren tüm üniversitelerin değerlendirmelerini tamamlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale Zaferi’nin Türk edebiyatındaki yeri anlatıldı
    1. Çanakkale Zaferi’nin Türk..
    2. Erdoğan: "Türkiye, dünyanın bir..
    3. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2,5..
    4. Erdoğan: "Bu millet eğer birbirine..
    5. Gana'da kaybolan Filistinli için..
    6. TÜSİAD ve ÇİTAM "Çin Yeni Yıl" yemeği..
    7. Kurtulmuş; "Türkiye ne zaman yükselse..
    8. Rusya'dan ABD'ye gözdağı: Yüzde 74..
    9. "Doğu'ya Güneydoğu'ya hiçbir hükümet..
    10. "Sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden çok..
    11. Mahalle maçları geri dönüyor
    12. Erdoğan: "CHP'ye gönül veren..
    13. Ertuğrul Bey'i derinden etkileyen olay
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize 'Boğaz'ın..
    15. 5 gündür savunma yapan Ergenekon..
    16. AK Parti’li vekil annesinin cenaze..
    17. İstanbul Üniversitesi öğretim..
    18. İzmir'de dolandırıcılık iddiası
    19. AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    20. Vali Günaydın “Muhtarlarımız..
    21. Kahramanmaraş'ta "Milli İdare Meydanı"..
    22. "Hamas İsrail'in kışkırtmaları..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye..
    24. Türk sinemasının unutulmaz müzikleri..
    25. Hüseyin Avni Sipahi 18 Mart zaferini..
    26. Hırsızlık zanlıları tutuklandı
    27. Kayseri'de elektrik akımına kapılan..
    28. "Cumhur İttifakı, büyük Türkiye..
    29. UniworldCup 2019’un fikstür çekimi..
    30. "Yılbaşından bu yana 61 sadece ikna..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı