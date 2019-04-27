YÖK ve Ticaret Bakanlığına yönelik Atama Kararları Resmi Gazete’de .

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,

Ticaret Bakanlığındaki atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarıyla, Ticaret Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğüne Yahya Baba uygun görülürken, Ticaret Başmüfettişliklerine Emrah Uzun, Mehmet Akif Memiş, Halil İbrahim Polat, Ahmet Alkan, Sinan Dağlı, Ayhan Öztürk, Oğuzhan Şatıroğlu, Oğuzhan Ağıralioğlu ve Mahmut Eren Ünal getirildi.

Kararda, Ticaret Müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İsmail Üsten, Şahin Karataş, Sevinç Gökhan Koşar, Yusuf Koçak, Abdurrahman Özcan, Esen Özden, Ferdi Sepetci, İlyas Balcı, Emir Mete Bayramoğlu, Ali Yılmaz, Ömer Ergin ve Engin Karip atandı.

Hasan Mandal ve Fahri Kasırga, YÖK Üyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarının devamında ise YÖK üyeliğine Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga’nın atandığı Resmi Gazete’de yer aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga getirildi.

Kararda ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine de, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 7’nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Muammer Yaylalı atandı.

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