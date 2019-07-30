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"YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu" toplantısı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç:- "YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu'nun gerçekleştirdiği toplantılarda aldığı kararlardan 11 tanesi, 11. Kalkınma Planı'nda yer almıştır. Bu, Yükseköğretim Kurulu'nun planlı ve gerçekçi çalışmalarının sonucudur"

30 Temmuz 2019 Salı 18:04
"YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu" toplantısı

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu'nun gerçekleştirdiği toplantılarda almış olduğu kararlardan 11'inin, 11. Kalkınma Planı'nda yer aldığını belirterek, "Bu, Yükseköğretim Kurulunun planlı ve gerçekçi çalışmalarının sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu"nun 6. toplantısının yapıldığını bildirdi.

Üniversite ve sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Bu husustaki sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalarımızı Yeni YÖK olarak ilgili bütün paydaşlarımızla birlikte yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu'nun gerçekleştirdiği toplantılarda aldığı kararlardan 11 tanesi, 11. Kalkınma Planı'nda yer almıştır. Bu, Yükseköğretim Kurulu'nun planlı ve gerçekçi çalışmalarının sonucudur."

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:04
  1. YÖK
  2. YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu

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