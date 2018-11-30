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YÖK, FETÖ şüphelisi rektörü görevden aldı!

YÖK, Tekirdağ'da yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında iddianame hazırlanan Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'i görevinden aldı.

30 Kasım 2018 Cuma 07:10
YÖK, FETÖ şüphelisi rektörü görevden aldı!

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, geçen yılın Haziran ayında gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, Sulh Ceza Sorgu Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şimşek ile ilgili soruşturma tamamlanıp, geçen hafta hakkında iddianame hazırlandı. Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Osman Şimşek hakkında, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlamasıyla 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Vekaleten atama yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hakkında FETÖ'den 15 yıla kadar hapis cezası istenen Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Osman Şimşek'i görevden aldı. YÖK, Şimşek'in yerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sedat Murat'ı vekaleten, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'ne atadı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 07:10
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. yök
  4. Osman Şimşek
  5. Namık Kemal Üniversitesi

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