YÖK son dakika 5.YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınavı nedir ve sınava kimler girer?

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. YÖK’ün açıklamasına göre, 5. YÖKDİL sınavı 22 Eylül Cumartesi günü 30 ilde yapılacak.

17 Temmuz 2018 Salı 14:04

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. YÖK’ün açıklamasına göre, 5. YÖKDİL sınavı 22 Eylül Cumartesi günü 30 ilde yapılacak.

 Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. YÖK’ün açıklamasına göre, 5. YÖKDİL sınavı 22 Eylül Cumartesi günü 30 ilde 35 sınav merkezinde saat 14:00’da  tek oturum olarak yapılacak. 5. YÖKDİL sınavına girecekler YÖKDİL 5. Sınav başvurularını 8-17 Ağustos tarihleri arasında yokdil.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek.

YÖKDİL SINAVINA KİMLER GİRER?

Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirilecek sınavın İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacağı duyurulan açıklamada, "5'inci YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir." ifadelerine yer verildi.

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