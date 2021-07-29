YÖK sanal fuarı nedir? 2021 YÖK sanal fuarı ne işi yarıyor?

YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı. Açıklamadan sonra ÖSYM Başkanı Aygün,2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Üniversite tercih yapacak adaylar, tercih edecekleri üniversiteler hakkında araştırma yapmakta. YÖK tarafından düzenlenen sana fuarda, üniversitelerin ve programlarının tanıtımı yapılacak. İşte merak edilen haber devamı…

YÖK sanal fuarı nedir?

YÖK sanal fuar, üniversite tercihi yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının tanıtılması yönünde dijital ortamda düzenlenen fuarın adıdır. YÖK, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerini yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtmak amacıyla düzenlenen "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021" için hazırlıklar tamamladı.

YÖK sanal fuarı ne zaman başlıyor 2021?

YÖK tarafından düzenlenen Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021, 27-29 Temmuz 2021 tarihlerinde Türkiye saati ile 08.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Sanal Fuar vasıtasıyla Türk üniversiteleri, başta diplomatik temsilciliğimizin bulunduğu 142 ülke olmak üzere yaklaşık 180 ülkenin yükseköğretim çağındaki potansiyel öğrencilerine, görsel ve işitsel materyal ve canlı bağlantı ve anlık ileti yoluyla tanıtım yapacak. Fuar kapsamında potansiyel öğrenciler ve onların aileleri Türk yükseköğretim sisteminin yanı sıra Türkiye tarihi, sosyal ve kültürel değerleri hakkında da bilgi sahibi olabilecekler.