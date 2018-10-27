YÖK resmen duyurdu! Artık e-Devlet'ten alınacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurt dışındaki üniversite ve programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun onaylandığını gösteren "Okul Tanıma Belgesi", dijitalleşme politikası çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında e-Devlet sistemi üzerinden de verilmeye başlandı.

Daha önce, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belge, kişilerin ıslak imzalı başvuru dilekçelerini elden veya posta yoluyla YÖK'e iletmesinin ardından veriliyordu.

Belgenin internet üzerinden alınabilmesi hem yurt dışı hem de yurt içindeki öğrencilerin bulundukları yerden işlemlerini tamamlayabilmelerine imkan tanıyacak.

YÖK tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde YÖK'ten "Yurt Dışı Diploma Denklik Belgesi" almak için başvuru yapabilecek.

e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda ücret alınmayacak

Günlük ortalama 75, yıllık ise yaklaşık 27 bin öğrencinin başvuru yaptığı "Okul Tanıma Belgesi"ni e-devlet sistemi üzerinden alacaklardan başvuru ücreti de alınmayacak.

Belgenin e-Devlet sistemi üzerinden alınabilmesi, hem YÖK hem de başvuru sahipleri açısından maliyet ve zaman tasarrufu da sağlayacak.

Belgeyi, e-Devlet sistemi yerine YÖK'ten almak isteyenler ise işlem ücretini ödedikten sonra ıslak imzalı başvuru dilekçelerini elden veya posta yoluyla YÖK'e iletecek.

Her belgenin üzerinde karekod olacak

Başvuru yapacaklar, "http://okultanima.yok.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sorgulama yapabilecek.

Sorgulanan yükseköğretim kurumunun YÖK'ün tanıma listelerinde yer alması halinde, başvuru sahibi "Okul Tanıma Belgesi"ni alabilecek.

Öğrencilerin e-Devlet üzerinden alacakları bu belgelerin üzerinde özel karekod bulunacak. Karekod sayesinde, YÖK'ün geçen mayısta kullanıma sunduğu "YÖK Mobil" veya e-Devlet karekod uygulaması üzerinden belgelerin doğrulamaları yapılabilecek.

Kurumlar, Android ve IOS işletim sistemlerine uygun ve akıllı mobil cihazlara uyumlu şekilde geliştirilen "YÖK Mobil" uygulamasındaki "belge doğrulama" bölümünden karekodu okuttuklarında, ilgili belge ekranda gözükecek. Böylece belgelerin eşleşip eşleşmediği kontrol edilebilecek.

YÖK'ün son dönemde ağırlık verdiği dijitalleşme politikası çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında, denklik alanında e-Devlet sistemi üzerinden, "Yurt Dışı Diploma Denklik Ön Başvuru" ve "Denklik Başvurusu Sorgulama" işlemleri de yapılabiliyor.

Öte yandan YÖK tarafından e-Devlet üzerinden, "üniversite e-Kayıt", "öğrenci belgesi sorgulama ve doğrulama", "öğretim elemanı belgesi sorgulama ve doğrulama", "yükseköğretim mezun belgesi sorgulama ve doğrulama", "elektronik belge yönetim sistemi evrak doğrulama" ile "tez tarama" hizmetleri de sunuluyor.