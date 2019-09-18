YÖK, rektörlük Ersan Şen’e niye sessiz?

Faruk Erdoğan/İstanbul

Ersan Şen diyor ki, “12 aylık kiralamayı ödemesini yapmış isen ne yapacaksın, geri verip de ne yapacaksın” diyor. Hani FETÖ’cüleri savunmak için milyonlar aldığını duyduk ama, tv’deki konuşmaları için de vekalt ücreti aldığını duymamıştık..

Acaba, Ekrem İmamoğlu’ndan da bir avukatlık ücreti mi aldı, Ersan Şen..

Oysa savunduğu Ekrem bile diyor ki, “Ben bunları iade edeceğim, çünkü fazla.”

Ekrem diyor ki, “Bunun kirası şu kadar, bir de yakıt olarak şu kadar. Şimdi iade ediyoruz, şu kadar belediyeye kazandırıyoruz” diyor. Avukatı Ersan ise, “Bedeli verildi ise, geri verip de ne olacak. Belediyede kalsın” diyor. Avukat, müvekkili geçmiş.. Bu adam, bir de üniversitede öğretim üyeliği yapıyor. Bu kadar siyasetin içine dalmış bilimsellikten uzaklaşmış birisine, ne YÖK, ne de üniversitenin rektörlüğü, “yeter kardeşim, sen öğretim üyeliği mi yapıyorsun, yoksa avukatlık mı, yoksa televizyonda bile şunun bunun avukatlığını mı yapıyorsun” deyip, kapının önüne koymuyor..