YÖK, projeleriyle dönüşüyor

Mehmet Canıtatlı

İstanbul’da doktora öğrencileriyle bir araya gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, göreve geldiği günden bugüne uygulamaya koydukları projelerle önemli mesafe kattettiklerini dile getirdi. Sosyal adalet ve fırsat eşitliğine dayalı bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Saraç, eğitim editörümüz Mehmet Canıtatlı’nın gündemdeki konular ve doktora eğitimiyle ilgili sorularını cevaplandırdı.

Özel yetenekte merkezi yerleştirme

Üniversiteye girişte 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılarak sadece merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınması kararını aldık. Bu karar bir yıl ertelendi. Aslında üniversitelere girerken uygulanan yetenek sınavlarına ilişkin söylenecek çok şey var ama biz, bunun ideolojik bir şeye doğru çekilmeye başladığını hissettik ve gördük. Onun için bu hususta aldığımız kararın arkasında biraz da bu vardı. Özellikle basınımızın belli bir kesiminin uyguladığı bu yaklaşım doğru değil. Biz orada doğru bir açıklama yaptık, ‘Sosyal adalet ve fırsat eşitliğini gözetmeye devam edeceğiz’ dedik, bu önemli bir husustur. Birileri için söylemde önemli bir husus, bizim ise icraatımıza yansıması gerektiği için önemli bir husustur, bu kavramı bizim gerçekleştirmemiz lazım.

Sosyal adalet ve fırsat eşitliğinden yanayız

Bizim esas üzerinde durmamız gereken sosyal adalet, fırsat eşitliği gibi kavramlar, bu ülkenin asıl gövdesidir, bizim için çok önemlidir. Bizim hedefimiz ise her alanda orta direği incitmeden önündeki yolları açmamız lazım. Çok veli ve çocuklar, (üniversite sınavı öncesinde) özel kurslara gidildiğini ama bu arada dershanelere gidildiğini ifade ediyorlar ama dershaneler kalkmıştı değil mi? Bunun nedenini o hocalara sormak lazım. Burada öğrenci ve velilerin hazırlıklarının neye göre olduğunu ve yakınmalarını çok ciddiye aldık, çünkü onların durumları bizim için önemlidir. Bu nedenle bu çalışmayı bir sene erteledik. Bu öğrencilerin iki seneleri olduğu anlamına geliyor. Böylece bu, ‘temel matematikte bir şeyler yapabilme yetisini alabilirler’ demektir. Biz, YÖK’de göreve başladığımızdan itibaren hedefimizde, yüksek öğretimi ideolojik kutuplaşmaların, kamplaşmaların, tartışmaların odağı olmaktan çıkaralım. Bahsettiğimiz husus temel matematik, sayısal becerilerdir yani sayısal becerilerin de bu programlara girilmesi için ölçümlenmesi lazım çünkü bütün alanlar kabiliyet gerektiriyor.

Geniş katılımlı anket

Üniversitelerimizin eğitim ve öğretimlerini denetlerken öğrencilerimizin memnuniyet konusuna da önem veriyoruz. Bu sene öğrenci esaslı bir memnuniyet anketi düzenlemek istiyoruz. Bu memnuniyet anketi, devlet ve vakıf olmak üzere bütün üniversitelerde geçerli olacak. Üniversiteler yönetimleriyle bilgileri paylaşılmamak kaydıyla, öğrenci esaslı, online sistemde düzenlenecek.

Ana projeler

97 bin doktoralı var

Türkiye’deki üniversitelerimizde bugün itibari ile 43 bin 650’si kız öğrencilerden oluşan toplam 97 bin öğrencimiz doktora yapıyor. Bunların bir kısmı araştırma görevlisi statüsünde, bir kısmı kendi kadrosunun dışında başka bir üniversitede doktorasını yapıyor, bir kısmı ise başka bir işte çalışıyor. Doktorasının tüm safhalarında üniversitesinin koridorlarında, laboratuvarlarında olanlar da var. Bazıları bu durumda olmasa bile hocalarının gözetiminde üstlerine düşeni yapmaya çalışıyor.

Asgari ücretten fazla burs

Bu proje kurgusu, amacı ve süreçleri itibariyle ülkemiz için bir ilktir. Her çağrı döneminde Başkanlığımız tarafından belirlenen, revize edilen 100 öncelikli tematik alanda devlet üniversitelerinin doktora programlarında öğrenim gören ve/veya görecek olan öğrencilerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin seçilmesi üniversitelere bırakıldı. Öğrenciler bu programlara kaydolduktan sonra her birisine asgari ücretten az olmayan burs bağlandı. Bu bursun geri ödemesi yok, mecburi hizmeti yok. Doktora programından mezun olduktan sonra ister akademiye intisap ederler, ister özel sektörde çalışırlar. Bu arada YÖK olarak çoğu kurgusu itibariyle bir ilk olan başkaca burs programlarımız da var.

Doktoralı fakiriyiz

Doktoralı mezun sayısı Çin’de 1000 kişiye 2,2; Amerika’da 1000 kişiye 1,7; Avrupa Birliği ülkelerinde 1000 kişiye 1,5 doktoralı kişi düşerken Türkiye’de bu oran 1000 kişiye 0,4. Yaklaşık üç yıl kadar önce 100/2000 programını başlatmamızın ana sebeplerinden birisi de zaten bu tablonun gösterdiği durum idi. O günden bu yana önemli mesafeler katettik.

100 doktora alanı belirledik

100 /2000 YÖK Doktora Burs Programı ile burs verilen alt alanlar “Temel Bilimler ve Mühendislik”, “Sağlık”, “Sosyal Bilimler” ile “Mimarlık ve Tasarım” dan oluşan 4 ana başlık altında kurgulandı. Bu üst alanlar altında 100 alt alan oluşturuldu. Seçilen 100 doktora alanı, 2013’ten itibaren dünya bilim literatürüne katılan “Yükseköğretimde Akıllı Uzmanlaşma” çalışmaları, Üniversitelerimizin ve Akademisyenlerimizin görüşleri ve çeşitli kurum ve kuruluşların önerileri alınarak kararlaştırılmış olup; her çağrı dönemi öncesinde elde edilen yeni öneriler/tavsiyeler sonrasında yapılan değerlendirmelere istinaden revize edilmektedir. Bu burs programında 2019-2020 Eğitim öğretim yılı Güz dönemi itibarıyla 6. kez çağrıya çıkılmış olup bu 6. çağrı dönemi sonucunda (feragat edenler, bursu kesilenler, kaydı silinenler hariç) hali hazırda yaklaşık 4250’nin üzerindedir. Bunların yüzde 65’i ise kız öğrencilerden oluşuyor.

Önceliğimiz kalite ve keyfiyet

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na atandığımda, var olan sayısal büyümeye nitelik, keyfiyet ve kalitenin de eşlik etmesi gerektiğini söylemiş ve önceliğimizin kalite olduğunu ifade etmiştik. Bu çerçevedeki çalışmalarımızla yıllardır konuşulan idari ve mali açıdan bağımsız bir kalite kurulunun kurulmasını gerçekleştirdik. Önceliğimiz değişmedi bu geçen sürede. Şimdi de önceliğimiz kalite ve keyfiyettir.

Vakıf üniversitelerine uyarı

Prof. Dr. Yekta Saraç’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vakıf üniversitelerine dair eleştirilerini hatırlattığımızda ise şu tespitlerde bulundu:

Vergisiz kazanç kapısı olmamalı

“Vakıf üniversitelerinin birbirinin aynı olmadığını söyleyebiliriz. Gerçekten medarı iftiharımız olan vakıf üniversitelerimiz var, diğer taraftan ‘vergisiz kazanç kapısı’ olarak gören diğer vakıf üniversiteleri de var. Bunlar iki şeye zarar veriyor, birincisi yüksek öğretim sisteminin bütününe, ikincisi de tarihimize, kültürümüzdeki zihinlerde nesilden nesle geçen köklü vakıf kavramına.

Kaynak aktarımı yapanlara ceza

Vakıf üniversitelerine dair yaklaşık 4 senedir mevzuat çalışmaları yapıyoruz ve belli bir yönetmelik oluşturduk. Tasniflere gittik. Özellikle kaynak aktarımlarıyla ilgili denetlemelerde her sene çok ciddi rakamlarda kaynak aktarımı yapıldığını tespit ediyoruz. ‘Peki ne yapıyorsunuz?’ dediğiniz zaman çeşitli uygulanan cezalar var. Öğrenci alımının durdurulması, bölüm açmanın durdurulması veya öğrenci kontenjanlarında kısıtlamaya gitmek gibi cezalar uygulanıyor. Ben ve ekibimin bu süreçte hassasiyet gösterdiği için en önemli husus ise dürüstçe ve şeffaf bir şekilde bu süreci gerçekleştirmektir, bunu başarıyoruz.

Etkilerden uzağız

Vakıf üniversitelerinin denetlenmesi önemli bir konu. Şu veya bu vakıf üniversiteleri beni hiç ilgilendirmiyor, kuralları kamuoyuna açıklarsak o kurallar bizleri de bağlar ve bu durum da bizi mutlu ediyor. Etkilerden uzak bir şekilde yüksek öğretim sisteminde, çizdiğimiz rotada ilerlemeye devam ediyoruz.”

Sayılarla yüksek öğretim

-Üniversite: 207

-Öğrenci: 8 milyon

-Öğretim elemanı: 168 bin 326

-Yabancı uyruklu öğrenci: 172 bin