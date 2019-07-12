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Yok olma tehlikesindeki kaz gölü yeniden hayat buldu

Sivas’ın Zara ilçesinde çok sayıda endemik bitki ve kuş türünün yaşadığı ve yok olma tehlikesindeki Kaz Gölü, yapılan çalışmalarla yeniden hayat buldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:02
Yok olma tehlikesindeki kaz gölü yeniden hayat buldu

Sivas’ın Zara ilçesinde çok sayıda endemik bitki ve kuş türünün yaşadığı ve yok olma tehlikesindeki Kaz Gölü, yapılan çalışmalarla yeniden hayat buldu.


İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan içerisi tamamen sazlıklarla kaplı olan, Turna, Angut, Sakarmeke ve Yeşilbaş gibi bir çok kuşun kuluçkaya yattığı, çok sayıda da kuşunda göç güzergahında olan Kaz Gölü geçtiğimiz yıl yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti. Gölde belirsiz kişi veya kişiler tarafından kanal açılarak sulak alanın bir kısmı boşaltılmış, kuşların kuluçka döneminde ise sazlık alanda çıkan yangın gölde tahribata neden olmuştu. Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZASİAD), üyeleri ’Kaz Gölüne Sahip Çıkalım’ projesi kapsamında gölün bulunduğu Eymir köyünde incelemelerde bulunarak gölün tekrardan hayat bulması için çalışmalar başlatı. ZASİAD üyeleri tarafında yürütülen çalışmalar sayesinde yok olma tehlikesindeki Kaz Gölü yeniden hayat buldu. Su seviyesi oldukça düşen Kaz Gölünde, çalışmalar ile birlikteKızılırmak’tan tankerlerle su çekilip su seviyesi yeniden arttırıldı. Tekrardan hayat bulan göl koruma altına alınarak turizme kazandırıldı. Doğal güzelliği ile büyüleyen göl ziyaretçilerini bekliyor.



"Göl yok olmaktan kurtuldu”


Konum ile ilgili açıklama yapan ZASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kürkçü, gölün tamamen yok olmaktan kurtulduğunu ifade ederek“ Bugün buraları mutlu ve gönül rahatlığıyla geziyoruz. Geçen sene maalesef buralar insan eliyle, tam kuşlar kuluçkaya yattığında, yavrular çıktığında su boşaltılmış ve kuruyan sazlıklar kötü niyetli kişiler tarafından ateşle yakılmıştı. Bugün gördüğünüz gibi su tekrar burada tutuldu ve sazlıklar bu sene yeniden büyüdü. Eski halini aldı. Kuşlar tekrar geldi. Kuşlar ilk geldiğinde saz olmadığı için yuva yapacak yer bulamadılar. Birçok kuş türü yuva yapmadan gitti. Seneye geldiklerinde burada yuva yapacaklar ve bura tekrar kuş cennetine dönecek. Gördüğünüz bu göl kurumuştu. Burada kuşların ötesinde yoğun sülük popülasyonu var. Ahmet Pala bey buraya Kızılırmak’tan tankerlerle su gönderdi. Dolayısıyla göl tamamen ölmekten kurtuldu.” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:02
  1. doğa

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