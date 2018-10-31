YÖK öğretim görevlisi atama şartları 2018 araştırma görevlisi olma şartları

YÖK'ten öğretim elemanı kadrolarına atamalarda yeni düzenleme yapıldı. Yeni düzenlemeye göre yapılacak atamalarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişiler için merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmayacak.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) belirlenecek öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda yapılacak atamalarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişiler için merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmayacak. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK tarafından öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak, merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hazırlandı. Yapılan düzenlemeyle YÖK tarafından belirlenecek öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişilerin merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmadan istihdam edilmesine imkan tanındığı belirtildi.

Öğretim görevlisi olma şartları

Öğretim görevlisi olmak için verilmiş olan ilana alınacak olan kişi sayısının 4 katı kadar kişi incelenmeye başlanır. İnceleme işlemleri sırasında sizin Yüksek Öğrenim Kurumu’na gitmenize gerek yoktur. Bu işlemler komisyon tarafından yapılacaktır. Ön değerlendirme aşamasında ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı esas alınacaktır.

Ön değerlendirme sırasında almış olduğunuz ALES puanının yüzde 60’ı ve yabancı dil puanınızı yüzde 40’ı esas alınacaktır.

Meslek yüksekokullarına yapılan müracaatlar sırasında ALES puanının yüzde 70’i, lisans mezuniyet notunun ise %30 esas alınacaktır.

Ön değerlendirme işlemini başarıyla tamamlamış olan öğretim görevlisi adayları ön değerlendirme sonrasında yazılı sınava gireceklerdir.

Yazılı sınavının ardından ikinci değerlendirme aşamasında geçecek olan öğretim görevlisi adaylarının ALES puanlarını yüzde otuzu, lisans not ortalamasının yüzde otuzu, girmiş olduğu yazılı sınav notunu yüzde otuzu ve yabancı dil puanının yüzde onu esas alınarak sıralamaya tabi tutulacaklardır.

Boş kadro sayısına göre en başarılı öğretim görevlisi adaylarının işe alınma sürecinin başlaması için kararname çıkarılır. Çıkarılan kararname sonrasında öğretim görevlileri iş başı yaparlar.