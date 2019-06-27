0553 313 94 23

YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı KBÜ’de incelemelerde bulundu

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, KBÜ’de Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2019 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı çerçevesinde Karabük Üniversitesinde bir dizi ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:31
YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı KBÜ’de incelemelerde bulundu

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, KBÜ’de Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2019 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı çerçevesinde Karabük Üniversitesinde bir dizi ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirildi.


Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülmekte olan “Kurumsal Dış Değerlendirme” süreci kapsamında, Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı Üyeleri, Karabük Üniversitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Takım başkanlığını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Mustafa Güden’in yaptığı ekibin değerlendirici kurul üyeleri arasında ise Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Şakir Sakarya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Prof. Dr. Metehan Uzun, Düzce Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Uzun ve Uşak Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Gökçe yer aldı.


İlk olarak Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı ziyaret eden Dış Değerlendirme Takımı, burada Rektör Polat’tan üniversite hakkında bilgiler aldı. Rektör Polat yapılan görüşmede ayrıca Dış Değerlendirme Takımı tarafından yapılan incelemeler sonucunda elde edilen çıktıların önemine vurgu yaptı.Karabük Üniversitesi Yönetimi ve Kalite Komisyonu ile de bir araya gelen Dış Değerlendirme Takımı, üniversitedeki eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve kalite güvence sistemi süreçlerine ilişkin bilgiler aldı. Sonrasında takım üyeleri yaptıkları görüşmelerde sırasıyla, Karabük Üniversitesi Senatosu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, akademik ve idari birim yöneticileri, üniversite personeli ve öğrencilerle görüş alışverişinde bulundu.


Karabük Üniversitesindeki çalışmaları üç gün boyunca yerinde inceleyen YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, çalışma ziyaretinin son gününde üniversite yönetimi ile bir araya gelerek değerlendirmeler yaptı. Karabük Üniversitesine YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı tarafından gerçekleştirilen ön ziyaret ve saha ziyaretinin ardından “Kurumsal Geri Bildirim Raporu” hazırlanarak, YÖKAK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da Filistin uyruklu turistin deniz paraşütünde ölmesi
    1. Antalya’da Filistin uyruklu turistin..
    2. GÜNCELLEME - Kaldırımdaki fidanı kıran..
    3. Osmaniye’de orman yangını
    4. Tren raylarında büyük panik
    5. Aylan bebeğin hayatı film oluyor
    6. Aracıyla takip ettiği doktor kızını..
    7. Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı
    8. Hafif ticari araç ile traktör..
    9. Kafkasör festivali boğalı kortej..
    10. Anne karnında bebek ne zaman hareket..
    11. Munzur Üniversitesi taban puanları..
    12. Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile..
    13. Tire’deki makilik yangını söndürüldü
    14. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    15. Çorum’da 222 metruk ev yıkıldı
    16. İBB'de devir-teslim töreni
    17. Hamilelikte sık idrara çıkma neden olur?
    18. KKTC Başbakanı Ersin Tatar noktayı..
    19. SPK haftalık bülteni
    20. 10 kişinin öldüğü kazayla ilgili..
    21. Konya’da otomobil köprüden düştü! 6..
    22. Hakkari’de uyuşturucu ile mücadele..
    23. Elektriğe zam geliyor! 1 Temmuz'da...
    24. Fransa'da belediye tesettür mayo..
    25. İstanbulkart nerelerde kullanılır?
    26. BAKAB Dönem Başı Meclis Toplantısı..
    27. KKTC yönetimi Maraş konusunu ele aldı
    28. Çin mahkemelerinde 'yapay zeka yargıç'..
    29. Ekrem İmamoğlu görevi devraldı
    30. Tekirdağ’da erken terhis sevinci
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!