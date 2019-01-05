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YÖK harekete geçti! Bakanlık komisyon kuracak

Üniversitelerde şiddeti önlemek için YÖK tarafından eylem planı hazırlanacak, İçişleri Bakanlığı ile ortak komisyon kurulacak.

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:33
YÖK harekete geçti! Bakanlık komisyon kuracak

YÖK, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve çoğu ölümle sonuçlanan şiddet olaylarına karşı eylem planı hazırlayacak.

Son olarak Çankaya Üniversitesinde görev yapan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında hunharca öldürülmesi olayı sonrasında, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlere yönelik yaşanan hadiseler üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı harekete geçerek, bu üzücü olayların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

BAŞKAN SARAÇ KONUYU İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU İLE GÖRÜŞTÜ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç,  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üniversitelerdeki şiddet olaylarıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirerek kendisinden bu olayların engellenmesi yönünde yapılacak çalışmalara katkı sağlamaları ve bu hususta Bakanlık olarak kendilerine destek olmalarını istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da YÖK Başkanı Saraç’a konuyla ilgili her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.

ORTAK KOMİSYON KURULARAK ALINACAK TEDBİRLER MASAYA YATIRILACAK

Yapılan görüşme neticesinde İç İşleri Bakan Soylu ve YÖK Başkanı Saraç, İçişleri Bakanlığının temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun acil olarak kurulması hususunda mutabık kaldılar.

Bu ortak çalışma grubu, üniversite yerleşkeleri içerisinde yaşanan şiddet olaylarının artmasının nedenlerini araştırarak bu olaylara zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılması ile kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirleri müzakere edip alınan kararları hayata geçirecek.

Kurulacak bu çalışma grubu önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak. Alınacak tedbirlere ilişkin teklifler İçişleri Bakanı ile YÖK Başkanına sunulacak ve sonrasında ivedilikle uygulamaya konulacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:33
  1. yök
  2. içişleri bakanlığı
  3. bakanlık
  4. üniversite
  5. komisyon
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