THY- Euroleague
0553 313 94 23

YÖK, görevde yükselme sınavı konu başlıklarını belirledi

Yükseköğretim Kurulunca, "2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı" için belirlenen konu başlıkları açıklandı- Merkezi yazılı sınav 2019 Mart ayı içinde yapılacak

13 Aralık 2018 Perşembe 13:39
YÖK, görevde yükselme sınavı konu başlıklarını belirledi

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), "2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı" için belirlenen konu başlıkları yayımlandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı"nın konu başlıkları belirlendi.

Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından gelecek başvurular doğrultusunda, görevde yükselme veya unvan değişikliği merkezi yazılı sınavı Anadolu Üniversitesince yapılacak.

Kurumlar, sınav için başvurularını 2 Ocak 2019'a kadar yapacak. Adayların sınav için başvuru süreleri, 5 iş gününden az olmamak üzere 23 Ocak'a kadar olacak şekilde belirlenecek.

Adayların sınav giriş belgeleri 18-22 Mart 2019 tarihlerinde erişime açılacak ve sınav 2019 Mart ayı içinde yapılacak.

Görevde yükselme merkezi yazılı sınavının konu başlıkları arasında, anayasanın yükseköğretime ilişkin maddeleri, ilgili kanunlar, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanun hükmünde kararnameler ve yönetmelikler bulunuyor.

Unvan değişikliği merkezi yazılı sınavında ise ilan edilen kadronun görev alanları ve görevin niteliğine ilişkin konular da yer alacak.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye YÖK'ün internet sitesinden ulaşılabilecek.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:39
  1. görevde yükselme
  2. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı
  3. YÖK
  4. Yükseköğretim Kurulu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan konuşuyor
    1. Başkan Erdoğan konuşuyor
    2. İsrail ordusu Ramallah'ın giriş..
    3. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo..
    4. Tren kazasında 3 kişi gözaltına alındı
    5. Eski savcı Bozkurt, 15 Temmuz..
    6. Ankara'daki tren kazasıyla ilgili..
    7. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş..
    8. Ankara'daki tren kazası
    9. "İş Hayatında Blokzinciri" konferansı
    10. GaleriDeniz, sokak hayvanları yararına..
    11. Kılıçdaroğlu'ndan "tren kazasına"..
    12. Bakan duyurdu: 100 milyar dolarlık..
    13. Boşandığı eşini öldürdü, ikiz..
    14. Irak ABD'den buğday ve pirinç ithal..
    15. Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili..
    16. Sağlık Bakanı Koca, hızlı tren..
    17. Memur-Sen'den 3600 ek gösterge çağrısı
    18. Ankara'daki hızlı tren kazası
    19. BOTAŞ'tan gaz santrallerine doğal gaz..
    20. Uluslararası Mersin Maratonu'na doğru
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi