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YÖK Develi’deki Fakültelerin Öğrenci Talebini Onayladı

Kayseri Üniversitesi bünyesinde, Develi Seyrani Kampüsünde bu yıl eğitim hayatına kazandırılan İslami İlimler Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri İlimler Fakülteleri önümüzdeki 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde YÖK’ün onayıyla eğitim faaliyetlerine başlayacak.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:54
YÖK Develi’deki Fakültelerin Öğrenci Talebini Onayladı

Kayseri Üniversitesi bünyesinde, Develi Seyrani Kampüsünde bu yıl eğitim hayatına kazandırılan İslami İlimler Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri İlimler Fakülteleri önümüzdeki 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde YÖK’ün onayıyla eğitim faaliyetlerine başlayacak.


Kurucu dekanlığına Prof. Dr. Lütfullah Cebeci’nin atandığı İslami İlimler Fakültesinde bu yıl 70 öğrencinin eğitim göreceği Seyrani Kampüsünde, kurucu dekanlığına Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş’ın atandığı Sosyal ve Beşeri İlimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde de bu yıl 40 öğrenci eğitim görecek.


2019-2020 eğitim-öğretim yılının Develi’nin eğitim hayatında önemli bir dönüm noktası olacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Her iki fakültemizin de akademik hazırlıklarını tamamlayarak önümüzdeki eğitim-öğretim sezonunda öğrenci almaya başlamaları Develi’miz için büyük bir kazanımdır. İki fakülteye ve meslek yüksekokuluna bağlı dört farklı bölüme birden ev sahipliği yapacak Develimizin eğitime ve öğretime ne kadar önem verdiği herkesin malumudur. Bu vesileyle Kayseri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya, fakültelerimizin ve meslek yüksekokullarımızın kıymetli hocalarına ve Develimize gelecek tüm öğrenci kardeşlerimize yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlar getirmesini diliyor, başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:54
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