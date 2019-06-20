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YÖK: "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi."

20 Haziran 2019 Perşembe 16:51
YÖK: "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi."
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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:51
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