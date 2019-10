YÖK bu adamı atmalı

Mahfuz Yalçın/İstanbul

Sıfatı hukukçu. Hem de pofesör. Ama ifade şu: “Sığınmacıları yollarsınız, gider.”

Bir hukukçu, “yollarsınız” nasıl diyebilir. Öğrencilere hak öğreten bir kişi, ülkemizde misafir olan, dindaşımız olan insanlara, böyle saygısızca bir ifadeyi nasıl kullanabilir? Sorsam, bu adama “Biri de seni başka yere yollasa ne düşünürsün” diye.

Bir güçlü gelse, “Biz Ersan Şen’i şuraya yolluyoruz” dese..

Ersan bey, “Tamam, ne yapalım” mı diyecek?

Ne istiyor bunlar? Ne istiyor insanlık düşmanları..

Bir hayvan için saatlerce konuşanlar.. Bir köpek için, günlerce program yapanlar..

Şimdi insanları “yolluyorlar”.

Bu yakışıksız ifadeleri kullanan insanın vicdanı olduğundan şüphe ediyorum. Tarih not ediyor. Not edilen bu sözleri, “Bir tarihte, bir profesör etmişti, YÖK de seyretmişti” denilmemesi için.. YÖK’ün de not etmesi gerekir.. Ve.. “Bizim akademik unvanlı insanlarımız içinde, böyle bir vicdansızlığı dillendiren kimse olamaz” kararını vermeli..

Yoksa.. Devamını getirmeyeyim..