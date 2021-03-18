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Gündem Yok böyle rezalet... HDP'liler asırlık Meclis'te 'Apo' sloganları attı
Gündem

Yok böyle rezalet... HDP'liler asırlık Meclis'te 'Apo' sloganları attı

TBMM'de milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla birlikte Meclis Genel Kurulu'ndan çıkan HDP'liler 'Abdullah Öcalan' sloganları attı. Terör örgütünün siyasi uzantısının bu küstahlığı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 08:17:00 -

Hakkında kesinleşen Yargıtay kararının okunmasından sonra milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu bir süre beraberindeki HDP'lilerle birlikte Meclis Genel Kurulu'ndan çıkmadı.

Gergerlioğlu daha sanra beraberindekilerle Genel Kurulu terk etti.

Asırlık meclis'te öcalan sloganları

Bu sırada kalabalığın 'Biji Serok Apo' sloganları attığı görüldü. O anlarda TBMM'de kameralar kayıttaydı.

Skandal video sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanırken vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti.

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