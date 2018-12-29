Yok böyle polis! Yaralı köpeği kucağında veterinere götürdü
Adana'nın Feke ilçesinde görevli polis memuru Muharrem Burak Sönmez, araç çarpması sonucu yaralanan köpeği veteriner kliniğine kucağında götürdü.29 Aralık 2018 Cumartesi 21:02
Adana'nın Feke ilçesinde görevli polis memuru, araç çarpması sonucu yaralanan köpeği kucağına alarak veteriner kliniğine götürdü.
Feke İlçe Kaymakamlığında görevli polis memuru Muharrem Burak Sönmez, Ulus Caddesi'nde plakası belirlenemeyen bir aracın çaptığı sokak köpeğini veterinere götürdü.
Polis memurunun bu davranışı ise vatandaşların takdirlerini topladı.
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