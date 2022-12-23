Yok böyle bir psikopatlık! Sen ne çeşit bir manyaksın be kadın

Adıyaman'da bir kadının, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni geçtiğimiz iki ayda tam 22 bin 217 kez aradığını belirten Mevlüt Tezel, söz konusu kadının çağrı merkezi çalışanlarına "Ne yapıyorsun, ne var ne yok?", "Mahmut sen misin? Nasılsın?" gibi saçma sapan sorular sorduğunu aktardı.

İşte Tezel'in, duyanları hayretler içinde bırakan o olayla ilgili Sabah gazetesinde kaleme aldığı yazı:

"Adıyaman'da bir kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni geçtiğimiz iki ayda (14 Ekim-14 Aralık) arasında tam 22 bin 217 kez aradı.

Kadın, Çağrı Merkezi çalışanlarına "Ne yapıyorsun, ne var ne yok?", "Mahmut sen misin? Nasılsın?" gibi saçma sapan sorular soruyormuş.

Kadının gece gündüz demeden, günlük ortalama 370 kez, yani 4 dakikada 1 defa, çağrı merkezini aradığı belirtiliyor.

Bu nasıl bir psikopatlıktır? Hangi ara uyudu, yemek yedi acaba?

Ses kayıtlarında Çağrı Merkezi çalışanları "Teyzecim bu hat acil çağrılar için aranıyor" diyorlar. Kadın da pişkin pişkin "Beni bulamazsınız ki" diye cevap veriyor.

Kadın aptal değil, zeki ve bulunamayacağı konusunda kendinden emin. Çünkü sim kartı olmayan ve IMEI kaydı bulunmayan kaçak telefon kullanıyormuş.

Kadını tespit edebilmek için polis ve jandarma seferber olmuş. Uzun uğraşlar sonucunda konuşma esnasındaki arka sesler takip edilerek kadın bulunmuş.

Ve sadece 561 TL idari para cezası uygulanmış.

Şaka gibi değil mi? Polisin kadını bulmak için harcadığı zamana mı, 112 çalışanlarına mı, gerçekten yardıma ihtiyacı olanların yaşadığı gecikmeye mi üzülelim bilemedim.

Kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. İnşallah ibretlik bir ceza verilir!

Tüm Türkiye'de 2021 yılında 104 milyon 600 bin çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68'i asılsız çıktı. Sadece bu verilerden yola çıkarak ülkedeki psikopat sayısının çok olduğunu tahmin edebiliriz.

Sim kartı ve IMEI kaydı bulunmayan kaçak telefonlar da büyük bir sorun! Bu kaçak telefonlar, asılsız çağrılar dışında telefon dolandırıcılığı, taciz ve tehditler için de kullanılıyor.

561 TL olan komik para cezası mutlaka artırılmalı! Haberdeki psikopat kadın gibilerine de hapis cezası verilmeli."