0553 313 94 23

YÖK Başkanı Saraç'tan YKS değerlendirmesi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "Doluluk oranlarında, 2018 yılı ile kıyaslandığında önemli oranda artış olmuş, boş kontenjanlarda ise önemli bir azalma gerçekleşmiştir. Bu durum, yükseköğretim sistemimiz için sevindirici bir gelişmedir"- "YÖK olarak yükseköğretimde önceliğimiz her zaman kalite olacaktır. Bu sonuçlar, bu istikamette daha kararlı ve cesaretli adımlar atmamıza imkan sağlayacaktır"

06 Ağustos 2019 Salı 14:28
YÖK Başkanı Saraç'tan YKS değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, bu yıl doluluk oranlarında önemli bir artış, boş kontenjanlarda ise azalma olduğuna dikkati çekti.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl ikincisi yapılan YKS'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporun yayımlandığını anımsattı.

YÖK Başkanı Saraç, "Doluluk oranlarında, 2018 yılı ile kıyaslandığında önemli oranda artış olmuş, boş kontenjanlarda ise önemli bir azalma gerçekleşmiştir. Bu durum, yükseköğretim sistemimiz için sevindirici bir gelişmedir. YÖK olarak yükseköğretimde önceliğimiz her zaman kalite olacaktır. Bu sonuçlar, bu istikamette daha kararlı ve cesaretli adımlar atmamıza imkan sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:28
  1. 2019-YKS
  2. erleştirme sonuçları
  3. Twitter
  4. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum’da belediyenin geçicibarınma evini mesken tutan 15 kişi tahliye edilemedi
    1. Bodrum’da belediyenin geçicibarınma..
    2. Öğrencilerden 'Sıfır Atık' Projesi'ne..
    3. Pakistanlı Bakan Çaudri: “Hindistan,..
    4. Yeni yapılara kesintisiz enerji zirvesi
    5. Devrekanili kadınlar, kültür ve doğa..
    6. Uçuruma düşen fındık işçisini AFAD..
    7. 'Tütün ürünlerindeki fiyat..
    8. Siirt’te çayda bulunan kamyonet..
    9. Ödenek yok, proje durdu
    10. Terörle bağlantılı oldukları..
    11. Acemi kasaplara enfeksiyon uyarısı
    12. Dini nikahlı eşini kendisini..
    13. Göz çevresine botoks yaptırdı,..
    14. Daday’da çıkan yangın büyümeden..
    15. Yıldırım orman yangınına yol açtı
    16. Cinayet zanlısı, çelik yelekle..
    17. Turkcell’in 5G’si cep telefonu ile..
    18. Bayramda aşırı et tüketimiyle..
    19. Tsunami’den kurtuldular, Bursa’da..
    20. Erzurum’da taşıt sayısı arttı
    21. Başına ödül konan kaçak milyoner..
    22. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    23. Gümüşhane’de iki ayrı trafik kazasında..
    24. Pop-up kameralı Huawei Y9 Prime 2019..
    25. Burhaniye’de iki ot yangını birden..
    26. GRAFİKLİ - Çanakkale'deki altın ve..
    27. İliç Kaymakamı Aytemür, köylerde..
    28. Ne dede mesleğinden ne de edebiyat..
    29. Büyükşehirden Kurban Bayramı’nda çevre..
    30. Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'