YÖK Başkanı Saraç’tan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı Yükseköğretim Kurulu Başkanı M.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç’ın Kıbrıs Barış Harekatı’yla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümünde, harekatta şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.