YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Dr. Qusay Al Suhail'i ağırladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraç'ın daveti üzerine Türkiye'de bulunan Al Suhail, YÖK'e ziyarette bulundu.

Görüşmede, YÖK Başkan Vekilleri Prof. Dr. Rahmi Er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, Irak Burslar ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürü Amjad Abdulnabiy Al Sawad ile Irak Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Doç. Dr. Mustafa Wahby Jabeer de yer aldı.

Ziyarette, Irak hükümetinin burslusu olarak Türkiye'ye daha fazla öğrenci ve akademisyen gönderilmesi başta olmak üzere, Osmanlı el yazmaları ve arşivleri hakkında Iraklı araştırmacılara eğitim verilmesi ve üniversiteler arasında ortak diploma programlarının açılması konularında istişarelerde bulunuldu.

Yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesinin ele alındığı görüşme sonucunda bir eylem planının hazırlanmasına karar verildi.

Görüşmenin ardından, 7 Ocak 2017'de iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamındaki hususlara ilişkin taraflar arasında ortak izleme komisyonu oluşturulmasına yönelik bir protokol imzalandı.