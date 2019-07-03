YÖK Başkanı Saraç milletvekillerini bilgilendirdi Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'te, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi milletvekilleriyle yükseköğretimdeki son gelişmeleri ele alarak gerçekleştirmek istedikleri düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi milletvekilleriyle yükseköğretimdeki son gelişmeleri ele alarak, gerçekleştirmek istedikleri düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi. Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi milletvekilleriyle YÖK'te bir araya geldiklerini aktardı. Yekta Saraç, "Görüşmemizde, yükseköğretimimizdeki son gelişmeler hakkında kendilerini etraflıca bilgilendirdik. Ayrıca gerçekleştirmek istediğimiz düzenlemeler ile ilgili kendileriyle görüş alışverişinde bulunduk. Sayın milletvekillerimize toplantıya göstermiş oldukları ilgiden ve katılımlarından dolayı yükseköğretim camiası adına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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