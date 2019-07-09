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YÖK Başkanı Saraç, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı ile görüştü

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi

09 Temmuz 2019 Salı 20:14
YÖK Başkanı Saraç, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı ile görüştü

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi ziyaretler için Türkiye'de bulunan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetin YÖK'ü ziyaret ettiğini bildirdi.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke'nin de katıldığı heyetle KKTC'deki üniversiteler ve bu kurumlarda eğitim gören öğrencilerin durumlarının ele alındığı faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Saraç, "YÖK olarak, ülkemiz yükseköğretimine verdiğimiz önem kadar KKTC yükseköğretimine de önem ve değer veriyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 20:14
  1. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu
  2. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç

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