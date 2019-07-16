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YÖK Başkanı Saraç: “Ahlat, Türk tarihi açısından çok özel bir öneme sahip”

Muş’ta katıldığı toplantının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesini ziyaret eden Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof.

16 Temmuz 2019 Salı 21:36
YÖK Başkanı Saraç: “Ahlat, Türk tarihi açısından çok özel bir öneme sahip”

Muş’ta katıldığı toplantının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesini ziyaret eden Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ilk olarak dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı gezdi.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki heyeti karşılayan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Selçuklu Meydan Mezarlığı’yla ilgili bilgiler aktardı.Ardından mezar taşlarını inceleyen Saraç, ilçenin sembollerinden birisi olan Emir Bayındır Kümbeti’ne yürüyerek geçti. Burada gazetecilere açıklama yapan YÖK Başkanı Saraç, Ahlat’a ilk olarak geldiğini ve burayı ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.Saraç “Gerçekten buraya gelmek için niye bu kadar geciktiğimiz için üzüldüğümü ifade etmek isterim. Bugün Muş’ta bir toplantımız vardı. Bölge üniversitelerimiz, 28 üniversite rektörümüzle birlikteydik. Daha sonra tabi ki Ahlat’ı uzun süredir görmek istiyorduk. Türk tarihi açısından önemli bir fonksiyona, çok özel bir öneme sahip bir mekan burası. Etkilenmemek elbette ki mümkün değil. Bu mekanı bütünüyle, bütün hakikatiyle gün yüzüne çıkması için çeşitli üniversitelerimizden de burada ekipler çalışıyorlar. Gönlümüz ister ki tabii erozyona maruz kalmadan bu kültürel mirası gelecek nesillere intikali için bu çalışmalar en kısa süre içerisinde neticelensin” dedi.



YÖK Başkanı Saraç’a Belediye Başkanı Çoban tarafından Ahlat bastonu hediye edilerek, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Ardından Saraç ve beraberindekiler ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 21:36
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