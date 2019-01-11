YÖK Başkanı duyurdu: Oran 98,7’ye yükseldi

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yaptığı açıklamada, "YÖK’ün girişimi ile başlatılan yasal süreç sonucunda, lisansüstü tezlerin elektronik ortamda erişime açılması ile birlikte erişime açık tez sayısının oranı 2017 yılında yüzde 56,3 iken, 2018 yılında yüzde 98,7’ye yükseldi" ifadesini kullandı.

Saraç şöyle devam etti:

"Bu sayede akademisyenlerin yaptıkları bilimsel çalışmalar görülebilir hale gelecek ve bilim camiası bu bilgilerden faydalanabilecek."