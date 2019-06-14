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YÖK Başkan vekili Er değişimleri anlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof.

14 Haziran 2019 Cuma 18:56
YÖK Başkan vekili Er değişimleri anlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Düzce Üniversitesi’ndeki programı kapsamında Düzce Üniversitesi öğretim üyelerine yönelik “Yükseköğretim Sistemindeki Yapısal Değişimler” hakkında önemli bilgiler paylaştı.


Program öncesi konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Prof. Dr. Rahmi Er’in Düzce Üniversitesi programı kapsamında akademisyenlerle bir araya gelmeyi de arzu ettiğini belirterek bu önemli buluşma için kendisine teşekkür etti.


YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK’te yapılan yapısal değişimleri anlatmak, akademik hayatla ilgili görüş ve değerlendirmeleri dinlemek için bir araya geldiklerini ifade etti. Düzce Üniversitesi’nin 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında her geçen gün daha iyi noktaya gittiğine dikkat çeken Prof. Dr. Rahmi Er, üniversitelerin daha çok gelişmeleri için çaba sarf ettiklerini söyledi.


Ülkemizde 207 yükseköğretim kurumu, 7 milyon 728 bin 833 öğrenci, 81 bin 627 öğretim üyesi ve 166 bin 801 öğretim elemanı olduğunu belirten Prof. Dr. Er, yükseköğretimdeki öğrenci sayısı bakımından Avrupa’da birinci sırada olduğumuzu ifade etti.


YÖK’te bütün faaliyetlerin merkezine koydukları hususun kalite olduğunun altını çizen Prof. Dr. Rahmi Er, bu doğrultuda YÖK’ten bağımsız, idari ve mali açıdan tam bağımsız, “Yükseköğretim Kalite Kurulu” oluşturduklarını söyledi. Üniversiteleri tek tipten kurtarmak amacıyla “Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Er, araştırma üniversiteleri ve bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler projelerini başlattıklarını sözlerine ekledi.


“100/2000 YÖK Doktora Bursu” ile öncelikli 100 alanda güçlü nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerine işaret eden YÖK Başkan Vekili, “Hedef Odaklı Uluslararasılaşma” amacı doğrultusunda YÖK tarihinde ilk kez Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı’nı kurduklarını ve yine ilk kez “Yükseköğretimde Uluslararası Strateji Belgesi” oluşturdukları bilgisini paylaştı. 1982-2013 yılları arasındaki 32 yılda 15 ülke ile iş birliği anlaşması sayısının, 2014-2018 yılları arasındaki 4 yılda 34’e çıktığını ifade eden Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK bursları ile ilgili bilgiler aktararak sözlerini sonlandırdı.


Program, Düzce Üniversitesi öğretim üyelerinin YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er’e ilettikleri soru ve görüşlerin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:56
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