Yok artık! Uyuşturucu madde bakın nereden çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ay süreli takipli çalışma sonucunda R.H., A.K. ve M.S.'nin kaldığı eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada pipet içine özel yapılmış 23 fişek halinde satışa hazır 10.20 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu paketlemek için kesilmiş folyo, 1 adet tabanca ile şarjörü ve 5607 sayılı kanun maddesi kapsamında olduğu değerlendirilen 4 adet sikke ele geçirildi. Şüpheliler R.H. ve M.S. yakalanırken, A.K.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.