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Yerel Yok artık! Uyuşturucu madde bakın nereden çıktı
Yerel

Yok artık! Uyuşturucu madde bakın nereden çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda pipet içinde uyuşturucu madde ve sikke ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 22:44:00 -
Yok artık! Uyuşturucu madde bakın nereden çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ay süreli takipli çalışma sonucunda R.H., A.K. ve M.S.'nin kaldığı eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada pipet içine özel yapılmış 23 fişek halinde satışa hazır 10.20 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu paketlemek için kesilmiş folyo, 1 adet tabanca ile şarjörü ve 5607 sayılı kanun maddesi kapsamında olduğu değerlendirilen 4 adet sikke ele geçirildi. Şüpheliler R.H. ve M.S. yakalanırken, A.K.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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